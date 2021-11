Primavera, l’Inter di Chivu affronta il Sassuolo: designato l’arbitro del match

Nona giornata di campionato per la formazione nerazzurra, che torna in campo dopo la sosta per le Nazionali

Fabio Alampi

Archiviata la pausa per le Nazionali, torna anche il campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu affronta in trasferta il Sassuolo, gara in programma sabato 20 novembre alle ore 13. Designato l'arbitro del match: dirige l'incontro il signor Davide Moriconi della sezione arbitrale di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Centrone e Mauro Dell'Olio di Molfetta.