Primavera, l’Inter ospita il Verona: designato l’arbitro dell’incontro

Sesta giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, che scendono in campo sabato pomeriggio alle ore 13 al Breda

L'Inter di Cristian Chivu, dopo il successo in Youth League contro lo Sheriff, è pronta per tornare in campo: la Primavera nerazzurra affronta sabato alle ore 13 il Verona, sesta giornata di campionato. Designato il direttore di gara dell'incontro: tocca a Valerio Crezzini della sezione arbitrale di Siena, coadiuvato dagli assistenti Mattia Massimino di Cuneo e Ayoub El Filali di Alessandria.