Inter Primavera, Madonna: “Successo importante, tutti devono farsi trovare pronti”

Il tecnico nerazzurro commenta la vittoria contro la Lazio: "Mi è dispiaciuto subire gol. Dobbiamo crescere in tanti aspetti"

Armando Madonna, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo dei suoi ragazzi contro la Lazio: "Ci sono stati degli alti e bassi anche durante la partita, in alcuni tratti abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel primo quarto d'ora-20 minuti. Dopo aver fatto gol siamo un po' calati, su questo terreno si fa fatica a giocare a calcio. Nella seconda frazione ci siamo abbassati troppo dopo il 2-0, abbiamo perso troppe palle e siamo andatii un po' in difficoltà, poi con il 3-1 le cose sono andate meglio. È dall'inizio che stiamo cercando di creare un certo tipo di mentalità, il risultato, al di là che nel settore giovanile conta relativamente, comincia a diventare importante anche per i ragazzi. Oggi mi è dispiaciuto prendere gol, la cosa mi ha dato parecchio fastidio perché abbiamo rimesso in gioco una squadra che era in grande difficoltà. Dobbiamo crescere in tanti aspetti, anche nella gestione della palla: siamo una squadra diretta, non abbiamo grandi palleggiatori, ma abbiamo gamba e dobbiamo cercare subito le punte. Abbiamo delle qualità da sfruttare e dei difetti da correggere.