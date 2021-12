Primavera, trasferta a Napoli per l’Inter di Chivu: la designazione arbitrale

Undicesima giornata di campionato per i nerazzurri, di scena sabato alle ore 13 sul campo di gioco dei partenopei

L'Inter di Cristian Chivu, reduce dalla bruciante eliminazione ai calci di rigore in Coppa Italia per mano del Sassuolo, torna in campo per l'undicesima giornata di campionato: per la Primavera nerazzurra trasferta sul campo del Napoli (gara in programma sabato alle ore 13). Designata la terna arbitrale dell'incontro: dirige il signor Mario Saia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Amir Salama di Ostia Lido e Giulia Tempestilli Roma 2.