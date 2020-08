Inter, primo allenamento stagionale per la Primavera: novità nello staff di Madonna

Dopo il positivo percorso in UEFA Youth League che ha visto i nerazzurri protagonisti sino ai quarti di finale, ieri ha preso il via la stagione 2020-2021. Sotto la guida di Armando Madonna e di Nicola Beati – promosso a vice allenatore -, coadiuvati dal nuovo collaboratore tecnico Gabriele Bonacina, sono ufficialmente cominciati gli allenamenti della nuova stagione. Lo staff tecnico dell’U19 vede anche l’ingresso di Paolo Castelli come preparatore dei portieri e la conferma di Andrea Corrain come preparatore atletico.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati anche gli allenatori delle altre categorie agonistiche del Settore Giovanile nerazzurro.

(inter.it)