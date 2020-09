Primavera, 9 club chiedono il rinvio del campionato: “Impossibile rispettare il protocollo”

Potrebbe slittare ulteriormente l’inizio del campionato Primavera, fissato per questo fine settimana: come riportato da La Gazzetta dello Sport, 9 dei 16 club partecipanti hanno inviato una lettera in Lega Calcio, elencando tutte le problematiche legate al rispetto del protocollo anti-Covid e chiedendo uno slittamento di 14 giorni.

“La richiesta è partita ieri da nove delle sedici società iscritte al campionato Primavera 1. Messa nero su bianco in una lettera recapitata ai vertici della Lega di Serie A. Di fronte a una serie di problematiche, è stato soprattutto il buon senso a spingere i club a richiedere lo slittamento da venerdì-domenica, i 3 giorni in cui è in programma scaglionata la prima giornata del campionato-bandiera del calcio giovanile italiano, al weekend del 3-4 ottobre“.

LA POSIZIONE DELL’INTER – “Il documento è stato firmato dall’Atalanta, campione d’Italia Primavera negli ultimi due anni, poi Ascoli, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Torino. L’Inter è pronta a adeguarsi, astenute Empoli e Spal, non hanno appoggiato la richiesta Juventus, Roma, Lazio e Milan“.