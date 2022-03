Primavera, Giudice Sportivo: Inter, una giornata di squalifica per Fontanarosa

Il difensore centrale nerazzurro sconterà un turno di stop dopo l'espulsione rimediata martedì contro il Verona

Nell'Inter che domani affronterà il Cagliari nella ventiquattresima giornata del campionato Primavera non ci sarà Alessandro Fontanarosa, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo per l'espulsione diretta rimediata martedì pomeriggio contro il Verona. Il difensore nerazzurro è stato fermato per un turno "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".