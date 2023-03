Inter, i primi cambi sono… alla Inzaghi. Era meglio avere il famoso piano B

“I primi cambi di Inzaghi, sono... alla Inzaghi: ruolo su ruolo (D'Ambrosio per Dimarco, Mkhitarian per un nervosissimo Barella, che esce imprecando), quando di certo sarebbe meglio avere pronto il famoso piano B. Rimane che la Juventus (1 punta) stava vincendo e l'Inter era bloccata al 3-5-2 di partenza. Giusto l'ultimo scampolo di partita è con Dzeko e Correa a supporto dell'opacissimo Lautaro. Fuori Lukaku, era facile supporre che non avrebbe avuto contro Allegri le praterie necessarie per scaricare i suoi cavalli”, riporta il Giornale.