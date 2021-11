Social / Inter, primi gol in nerazzurro per Zuberek: “Felice di essere tornato”

L'attaccante polacco classe 2004, prelevato in estate dalla Spal, ha segnato una doppietta contro il Genoa U18

Primi gol con la maglia dell'Inter per Jan Zuberek: l'attaccante polacco, prelevato in estate dalla Spal, ha infatti segnato una doppietta domenica contro il Genoa Under 18. Grande soddisfazione per il classe 2004, che sta ritrovando la miglior condizione dopo aver accusato un problema fisico proprio all'inizio della sua avvetura interista. E su Instagram scrive: "Felice di essere tornato".