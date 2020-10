Inter, brillano i giovani in prestito: primo gol tra i professionisti per Gavioli, bene Ntube

Con i principali campionati nazionali fermi a causa degli impegni delle Nazionali, spazio alle categoria inferiori. Per la dirigenza dell’Inter un’occasione per ammirare i giovani mandati in Serie C a farsi le ossa. Primo gol tra i professionisti per Lorenzo Gavioli: il centrocampista classe 2000 ha messo a segno la rete del definitivo 2-4 con cui la sua Feralpi Salò ha espugnato il campo del Cesena. Gioia anche per Rizzo, ex difensore nerazzurro, autore del provvisorio 0-1. Nel girone A brilla Michael Ntube, titolare con la maglia della Pro Sesto nell’1-1 contro l’Olbia; 20 minuti anche per Jacopo Gianelli. Nel girone C giornata negativa per Giacomo Pozzer, portiere classe 2001 del Monopoli, sconfitto in casa dal Teramo. In campo anche Pompetti (0-0 tra la sua Cavese e la Paganese, 85 minuti di gioco per lui)