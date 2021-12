Prisco jr: “Mio padre amava Beccalossi, Recoba e Ronaldo. Avrebbe amato Barella”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luigi il figlio dell'avvocato Prisco ha raccontato alcuni aneddoti a tinte nerazzurre dell'ex dirigente dell'Inter

«Lui che torna da Vienna dopo il 3-1 sul Real che ci diede la prima Coppa dei Campioni... Mi raccontò della involontaria gaffe fatta col famoso radiotelecronista Nicolò Carosio. Credendo di fargli un piacere andò nella postazione Rai, a dirgli che Giuliano Sarti, il portiere titolare, si era chiamato fuori causa stress e quindi avrebbe giocato il suo vice, Bugatti. Senonché Sarti ci ripensò e giocò ma papà non riuscì più ad avvertire il giornalista che per l’intero primo tempo battezzò Bugatti tra i pali. Alla fine Carosio si scagliò contro papà credendo a un tiro maligno...».

«Meazza numero uno. Dopo di che tutti quelli di classe, ma amava pure i gregari. E quindi anzitutto Antonio Valentin Angelillo. E di quegli anni ecco Corso e Suarez, Mazzola e Milani. Ne abbiamo avuti tanti di fuoriclasse, per fortuna, all’Inter. Ha ammirato Wilkes, impazziva per Beccalossi, Ronaldo e Recoba. Ma pure per Marini e avrebbe un debole per Barella».