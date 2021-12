La Nord ricorda Prisco: “Il tuo amore per l’Inter resterà eterno”

I tifosi nerazzurri hanno dedicato uno striscione al compianto avvocato a cent'anni dalla sua nascita e nel ventennio della sua scomparsa

Dimenticare Prisco è impossibile per chiunque ne abbia anche solo sentito parlare una volta. Figuriamoci per i tifosi dell'Inter. Lo nominano anche nell'inno prima di ogni partita: "E mi torna ancora in mente l'avvocato Prisco", recita il testo di C'è solo l'Inter. Quest'oggi, a cento anni dalla nascita, e nel ventennio della sua scomparsa, i tifosi della Curva Nord gli hanno dedicato uno striscione.