Inter, problema Arnautovic: via una pedina nelle rotazioni. Il parco centrocampisti va sfruttato

L'attaccante si fa male da solo e si teme per lui un lungo stop. Inzaghi ora ha solo tre attaccanti a disposizione

L'Inter si prende la quinta vittoria in 5 partite battendo l'Empoli. La nota negativa arriva dall'infortunio di Arnautovic , per l'attaccante si teme uno stop lungo e ora Inzaghi rimane solamente con tre attaccanti a disposizione.

"A togliere qualsiasi rischio di possibile imborghesimento in vista del trittico Sassuolo-Salernitana-Bologna e con il record eguagliato di cinque vittorie iniziali di Herrera, Mancini e Conte (mai coincise con lo scudetto però) arrivano l’urlo e le lacrime di Arnautovic che si fa male da solo (distrazione alla coscia da valutare) e potrebbe averne per diverse settimane, togliendo a Inzaghi una pedina nelle rotazioni. Spremere Lautaro e Thuram però può togliere qualcosa: questo parco di centrocampisti va sfruttato anche in zona gol", si legge sul Corriere della Sera.