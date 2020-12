Libero – Inter, risolto il ‘problema’: Europa criptonite all’effetto-Conte. Non un caso: in 2 settimane…

Inter e Milan continua a viaggiare ad alta velocità. “È come se la continuità di una milanese alimentasse la forza dell’altra, come ai vecchi tempi buoni del calcio in città – sottolinea Libero -. Ne è prova il Milan che vede l’Inter attraversare il cerchio di fuoco di Verona con i tre punti in mano ma non si fa condizionare, anzi ne trae forza“.

Il quotidiano aggiunge: “Milan e Inter chiudono in vetta l’anno con un’ampia distanza di sicurezza da tutte le grandi rivali. Non impressione il fatto che siano le migliori ma la naturalezza con cui consolidano il primato. L’Inter la dimostra vincendo (2-1) la settima partita consecutiva in semplicità. Sarebbe banale non fosse stata ospite del Verona, una squadra che semina dubbi negli avversari come se fosse un virus subdolo. La crescita è sempre più evidente e coincide con l’uscita dalla Champions. In due settimane, Conte è passato dal punto più basso della sua gestione alla vetta del campionato.

Non può essere un caso, anche se il tecnico sostiene il contrario. Forse la preparazione dei due impegni cancella l’idea di missione da compiere su cui si basa la sua dialettica con i giocatori. Così l’Europa diventa una specie di criptonite all’effetto-Conte. Risolto il “problema”, l’Inter si è sistemata con una formazione “da campionato”, più brutta ma pratica, e ha trovato la sua strada”.