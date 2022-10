Inter, gigantesco problema di gestione. Prima De Vrij, ora Skriniar: il muro si sgretola

Troppe amnesie e troppi errori per l'Inter che va ancora in vantaggio e poi si fa rimontare anziché chiudere la gara

L'Inter ha giocato bene per larghi tratti di gara, ma non ha chiuso la partita e si è concessa al ribaltone della Roma. Tante distrazioni e tanti errori che i nerazzurri pagano cari.

"Anche in una partita che ha dato segnali di vitalità, l’Inter ha continuato a reiterare i vecchi difetti: amnesie difensive sia dei singoli sia di reparto, mancanza di carattere nei momenti decisivi, tendenza a sciogliersi davanti alle prime difficoltà, luna storta dell’attacco. È la terza volta nelle ultime quattro di A che i nerazzurri perdono dopo essere passati in vantaggio: qui c’è un gigantesco problema di gestione. Oltre che di fragilità sparsa: il gol di testa di Smalling non sembra, infatti, tanto diverso dalla rete del pari a Udine o da quello che portò al 2-1 della squadra di Sottil, ancora su calcio piazzato. Se in Friuli sbagliò De Vrij, stavolta è toccato a Skriniar: due pezzi del vecchio muro che sembrano avere la testa altrove", spiega La Gazzetta dello Sport.