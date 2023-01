CorSera: “Problemi Ancelotti-Gattuso: cos’è successo tra i due allenatori”

"Ho parlato con Carlo l’ultima volta un anno fa. Ora il rapporto è un po’… Ho un grande rispetto per lui. Per me è fenomenale come persona e come allenatore. Ancelotti è il miglior allenatore del mondo", dice Rino Gattuso in conferenza stampa, lasciando la frase in sospeso.

Cos'è successo tra i due lo svela il Corriere della Sera: "Ma quindi, cosa è successo davvero in quelle ultime settimane del 2019? Perché da quel momento Ancelotti e Gattuso (insieme hanno vinto 11 titoli, tra cui due Champions League), prima sempre pronti ad elogiarsi a vicenda, hanno iniziato ad allontanarsi? Siamo a Napoli, la squadra è al secondo anno con Ancelotti in panchina, dopo aver sfiorato con Sarri lo scudetto. Dopo la partita in Champions contro il Salisburgo, il gruppo si rifiuta di tornare in ritiro a Castel Volturno, una decisione del presidente De Laurentiis osteggiata dal tecnico (che però in ritiro ci va). Il famoso ammutinamento, che tanti strascichi (anche legali) ha avuto negli anni successivi. Dopo questo episodio il Napoli esonera Ancelotti, il 10 dicembre 2019. Il giorno dopo arriva Gattuso. Il problema? Nella fase più critica per Ancelotti, prossimo all’esonero, De Laurentiis inizia a parlare con Gattuso, l’uomo scelto per sostituirlo. Che all’amico non dice nulla, non lo avvisa della successione in essere. Un comportamento che Ancelotti non gradisce. E, evidentemente, non gli ha mai perdonato", si legge.