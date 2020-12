TS – Inter, problemi fisici per Lautaro e Barella: i due a rischio per la gara col Bologna

Antonio Conte recupera Arturo Vidal per la sfida contro il Bologna ma deve fare i conti con alcuni problemi fisici rimediati al Borussia Park contro il Monchengladbach da due pedine fondamentali del suo scacchiere tattico.

Stiamo parlando di Nicolò Barella e Lautaro Martinez. L’ex centrocampista del Cagliari ha rimediato un affaticamento al polpaccio mentre bisognerà valutare le condizioni del ‘Toro‘, alle prese con un pestone al piede.

Come riferisce Tuttosport, a centrocampo toccherà a Gagliardini e Brozovic comporre il trio completato da Vidal, mentre in avanti è pronto Sanchez in caso di forfait di Lautaro.