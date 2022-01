Procura federale della Figc apre inchiesta sulle dichiarazioni di Commisso

Il capo della Procura federale della Figc ha appena aperto una inchiesta sulle dichiarazioni del presidente della Fiorentina

Nell'intervista al Financial Times il patron della Fiorentina Rocco Commisso aveva usato frasi forti, a cominciare dallo stadio Artemio Franchi, definito "la cosa più 'merdosa' che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire". Commisso aveva toccato diversi temi tra cui quello degli investimenti sottolineando come "abbia gia' speso nella Fiorentina 340 milioni", includendo anche la cifra iniziale per rilevare la societa'. Si e' parlato anche di Dusan Vlahovic, l'attaccante della Fiorentina che non rinnovera' col club e verra' ceduto.