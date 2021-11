Inter, individuato il profilo da sacrificare per arrivare a Raspadori

L'attaccante del Sassuolo e della Nazionale è da tempo in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra

L'Inter non intende mollare la presa per Giacomo Raspadori: l'attaccante classe 2000 è da tempo in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra, a cui non dispiacerebbe provare a portarlo a Milano già a gennaio, ma il Sassuolo è una bottega cara e difficilmente potrà aprire spiragli, se non a condizioni favorevoli. Come scrive Nicolò Ceccarini nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato il giovane che potrebbe sbloccare la trattativa: si tratta di Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 di proprietà nerazzurra che tanto bene sta facendo in Serie B con la maglia del Crotone.