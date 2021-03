Crosetti: “Inter e Milan hanno un progetto, la Juventus no. E con Ronaldo…”

Maurizio Crosetti denuncia la mancanza di idee chiare nella società bianconera: "Ha vinto scudetti, ma ha sbagliato tanto"

Maurizio Crosetti, nel suo editoriale per Repubblica, ha criticato l'operato degli ultimi anni della Juventus: "Da tempo la Juventus è un esempio di visione aziendale, un modello che sa anticipare le cose. Ha uno stadio di proprietà da dieci anni. Ha imposto un marchio, ha creato una squadra femminile subito vincente, si è data, unico caso, la squadra B U23. Ma dopo il primo Ronaldo — un'altra visione, una complicata scommessa, un notevole peso finanziario e un brand planetario — il progetto industriale si è come separato da quello sportivo. Si sono vinti ancora scudetti, molti, anzi tutti, però sul mercato si è sbagliato tanto. Le plusvalenze possono essere utili al bilancio, così come i parametri zero, ma da sole non fanno vincere le partite.