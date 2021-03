Inter, quattro Nazionali attesi alla Pinetina: il loro programma. Domani tornano gli altri

I giocatori che hanno completato le partite con le loro Nazionali saranno già ad Appiano Gentile nel pomeriggio

Li abbiamo visto in volo per tornare a Milano. Skriniare Hakimi, per esempio. Ma anche Lukaku, Brozovic e Perisic rientreranno oggi in Italia dopo aver giocato con le loro Nazionali. I quattro sono attesi alla Pinetina nel pomeriggio quando si allenerà la squadra di Conte.