Prohaska: “Italia-Austria? Con Oriali vinceremmo noi. Inter? Triste per Conte”

Lunga intervista rilasciata da Herbert Prohaska a TopCalcio24. L'ex Inter e Roma ha parlato inevitabilmente di Italia-Austria

"Una grande partita per noi, ma anche per l'Italia: dopotutto sono gli ottavi di finale. Azzurri favoriti ma noi proveremo a passare il turno".

Per te è una sfida particolare, avendo vissuto tanti anni in Italia.

"In Italia ho vissuto forse il periodo più importante della mia vita, sono diventato un vero professionista. Una partita che non mi piace perché ho il vostro Paese nel cuore ma ovviamente tiferò Austria. Diciamo che spero in un pareggio per poi vincere ai rigori...".