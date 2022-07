Inter, promessa mantenuta: rosa già quasi al completo. Inzaghi studia i nuovi

"Tutta l'attenzione era per i nuovi. E, in primis, per Henrikh Mkhitaryan che è clinicamente guarito dall'infortunio al flessore della coscia destra patito nella finale di Conference League ma che comunque per qualche giorno svolgerà un programma personalizzato per capire come sono le sue condizioni. L'armeno può essere chiave di volta per dare nuova linfa all'Inter: inizialmente partirà come alter-ego di Calhanoglu ma, in linea teorica, Mkhitaryan può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e pure, all'occorrenza, da seconda punta. Polivalenza che è caratteristica pure dell'altra new entry in mezzo al ring, ovvero Kristjan Asllani che, al primo impatto, ha già colpito Inzaghi per la personalità e per un modo di porsi verso i compagni che lo fa già sembrare un veterano: l'albanese potrebbe essere utile pure come mezzala. Il discorso si può allargare al terzo giocatore di movimento nuovo preso dall'Inter, ovvero Raoul Bellanova: toccherà a Inzaghi valutare se il ragazzo può essere utile pure sulla corsia sinistra dove avrebbe il vantaggio di giocare "a piede invertito" per essere più pericoloso in zona gol. Ultima grande novità di giornata, il primo allenamento di André Onana ad Appiano, accolto tra i sorrisi da capitan Handanovic che a Lecce - come preannunciato da Inzaghi - sarà comunque titolare: in porta inizia una nuova stagione, quella dell'alternanza".