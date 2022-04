Pronostici, Zazzaroni: “Inter-Roma X2”. Caressa: “Per me…”

Un importante passo in più verso l'obiettivo seconda stella: l'Inter ospita oggi al Meazza infatti la Roma di Jose Mourinho

Un importante passo in più verso l'obiettivo seconda stella: l'Inter ospita oggi al Meazza infatti la Roma di Jose Mourinho. A Radio Deejay, durante il programma "Deejay Football Club", Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno pronosticato l'esito della sfida. Secondo il commentatore di Sky Sport, l'esito sarà una vittoria dei nerazzurri. Non concorde il direttore del Corriere dello Sport, che ipotizza un X2 per la partita di San Siro.