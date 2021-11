Pronostico derby, Cassano e Ventola: “Vince l’Inter”. Adani e Vieri in disaccordo

Momento pronostici per il derby alla BoboTV: ecco quale sarà il risultato finale di Milan-Inter per Cassano, Ventola, Adani e Vieri

Momento pronostici per il derby alla BoboTV in diretta su Twitch. Secondo Daniele Adani e Bobo Vieri, il risultato finale sarà un pareggio con il risultato esatto di 2-2. Ventola, invece, opta per il 3-1 per l'Inter così come Cassano che invece punta sui nerazzurri vincenti per 2-1. "L'Inter ha una rosa più forte, è il Milan che sta viaggiando ad un ritmo spaventoso", commenta proprio FantAntonio.