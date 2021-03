Protti: “Inter, uscire dalla Champions si è rivelata una fortuna. Conte super motivato”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Igor Protti commenta la corsa scudetto e l'appassionante lotta per un posto in Champions

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Igor Protti commenta la corsa scudetto e l'appassionante lotta per un posto in Champions. Questo il commento dell'ex attaccante: "Paradossalmente, qualche mese fa quando l'Inter è stata l'unica squadra ad uscire dalla Champions per loro si è rivelata una fortuna".