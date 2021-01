Figc, ok a proroga su controllo stipendi club: per la Serie A slitta dal 16 febbraio al 31 maggio

Il Consiglio federale della Figc ha approvato, come già fatto in passato, la proroga del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli emolumenti: dal 16 febbraio al 31 maggio per le società di Serie A (per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020). Lo stesso provvedimento è stato adottato per le società di Serie B e Lega Pro (per le mensilità di novembre e dicembre 2020). Il provvedimento avrà valenza per tutti in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021.

(ANSA)