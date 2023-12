Inter e Santa Margherita presentano la nuova bottiglia limited edition

Internazionale Milano per la seconda stagione consecutiva - presenta ora una nuova limited edition in cui l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore

MILANO – Dopo lo straordinario successo della capsule collection dedicata alla stagione 2022/23, che ha accompagnato i brindisi dei tifosi per le vittorie nerazzurre, Santa Margherita - che ha riconfermato il titolo di Official Wine Partner di FC Internazionale Milano per la seconda stagione consecutiva - presenta ora una nuova limited edition in cui l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut si rifà il look in un’inedita veste tutta da scoprire.