Inter, prosegue il silenzio di Conte. Gazzetta: “Non parlerà neanche stasera”

Il tecnico non parlerà nemmeno dopo la partita di stasera contro la Juventus: al limite lo farà ai canali ufficiali del club

Il silenzio di Antonio Conte prosegue in questi giorni e probabilmente proseguirà fino a fine stagione. Per non trasformare conferenze e interviste in sole domande sul futuro, l'Inter e il tecnico hanno preferito mantenere questa posizione, con il mister che parlerà solo al canale tematico. E anche oggi dopo Juve-Inter, non ci saranno interviste: "Nell’attesa, meglio stare zitti. E così sarà anche stasera: l’allenatore non parlerà né in televisione né in conferenza, al massimo potrà farlo ai canali ufficiali del club", scrive La Gazzetta dello Sport.