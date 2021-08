Prosinecki: “Dzeko è un top: Inter, non è un passo indietro rispetto a Lukaku”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e CT della Bosnia Rorbert Prosinecki sul nuovo attaccante dell'Inter Edin Dzeko

"Per me no, sono semplicemente due campioni diversi. Uno è più forte fisicamente, quando si gira e parte non lo tieni più, ma anche Edin col fisico si fa sentire: provate voi a togliergli la palla in un corpo a corpo? Semmai, è un giocatore più di tocco, che sa usare la tecnica nello stretto, ma questo lo avete visto da vicino in tutti questi anni in Italia. Per molti anni è stato il giocatore più decisivo della Roma".