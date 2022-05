Prosinecki: “Inter, Dzeko come il vino buono. Perisic da rinnovare subito”

Le parole della leggenda del calcio slavo e croato a proposito dei calciatori nerazzurri in un'intervista concessa in giornata

Robert Prosinecki, leggenda del calcio slavo e croato, ha parlato in una intervista concessa a TMW. Queste le sue considerazioni:

"E' un grande giocatore, l'Inter non è la stessa con e senza di lui. Fa la differenza quando gioca, ha giocato una grandissima stagione ed è un punto di riferimento anche per la Nazionale".

"Dovrebbero rinnovare con Ivan, subito. Mi piace tantissimo come giocatore, la sua crescita costante: sulla sinistra è una forza, in questa stagione ha fatto tantissimo e in queste ultime uscite ha aumentato ancora il livello".