Inter, qual è la prospettiva di Eriksen? Gds: “Al momento attuale sembra che…”

La stagione dell’Inter, che si apre oggi con il primo impegno amichevole contro il Lugano, comincia con l’incognita Christian Eriksen. Il danese, arrivato a gennaio, non sembra essere ancora una prima scelta per il tecnico: “Nuova stagione, vecchio ritornello: Eriksen resta in dubbio – spiega La Gazzetta dello Sport -, partenza da titolare difficile, spazio da subentrante.

Al momento attuale, non sembra che il danese avrà un trattamento diverso rispetto alla fine della scorsa stagione. Già dal Lugano saranno da osservare minutaggio, ruolo, inserimento e impatto sugli equilibri collettivi. Resta una risorsa da esplorare, ma anche un giocatore con caratteristiche che non sembrano sposarsi al meglio con le idee del tecnico”.