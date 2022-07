Proto: “Inter, da Inzaghi a Lukaku l’amore di cui ha bisogno. Tuchel? L’errore…”

Le parole dell'ex compagno di squadra dell'attaccante belga tornato da pochi giorni in nerazzurro

Daniele Vitiello

Silvio Proto, ex portiere belga ed ex compagno di squadra di Romelu Lukaku, ha parlato dell'attaccante nell'intervista concessa a ilposticipo.it: "La prima volta che l'ho visto: era sabato, il mister ci aveva chiesto di dare un'occhiata all'allenamento dei più giovani. Romelu era impressionante: il più alto di tutti. Uno di fianco a me mi ha detto che sarebbe diventato fortissimo. Tre mesi dopo Lukaku è venuto ad allenarsi in prima squadra. Lavorava sempre, in campo e in palestra, non smetteva mai. Dopo l'allenamento tirava in porta. Sapevo che avrebbe sfondato. Aveva la testa sulle spalle. Dopo un mese è diventato titolare. A 16 anni Romelu era già un fenomeno.

Che cosa non ha funzionato tra lui e Thomas Tuchel?

Ha sbagliato e se ne accorgerà. Simone Inzaghi all'Inter darà amore a Lukaku. Lui ha bisogno di sentirsi amato da allenatori e compagni. Quando Romelu è arrivato in Inghilterra, Tuchel ha detto che non era una sua scelta. Non si dicono queste cose. Anche io non sarei riuscito a giocare per un allenatore che non mi ama. Romelu è lo stesso attaccante che ha vinto con Antonio Conte, bravo a farlo sentire importante. Lukaku ha solo bisogno di fiducia. Tuchel ha sbagliato a considerarlo un calciatore come tutti gli altri.

Quindi Lukaku ha fatto bene a tornare in Italia...

Alla Lazio il mister mi ha impressionato per come riesce a far sentire tutti importanti, compresi quelli che giocano poco o niente. Inzaghi trasmette amore a tutti ed è l'allenatore perfetto per Romelu. Dovesse arrivare anche Paulo Dybala non ci sarebbero problemi per farlo coesistere con Lukaku e Lautaro. Alla Lazio tutti giocavano gli uni per gli altri. Ha un grande staff che sa come costruire un grande gruppo.