Sky – Protocollo FIGC per centri sportivi: Inter attrezzata. E i lavori per il nuovo hotel…

Il nuovo protocollo della FIGC prevede che i vari centri sportivi siano in grado di ospitare i giocatori non solo per l’allenamento. Al momento meno del 50% delle società di Serie A è attrezzato in maniera adeguata ma la vicinanza a hotel e strutture attrezzate può essere una soluzione.

Come riportato da Sky Sport, la Pinetina è già attrezzata, sebbene i lavori di costruzione della struttura alberghiera siano stati bloccati causa Covid-19. L’interruzione dei lavori di alcune aree – sala mensa e garage per le vetture – è infatti dovuta all’emergenza sanitaria che ha impedito la prosecuzione ma, nel centro sportivo, ci sono comunque strutture ed aree per il pernottamento. Nel caso in cui i lavori non dovessero essere possibili, esistono però hotel nelle vicinanze in grado di ospitare i vari addetti ai lavori.