Serie A, scoglio quarantena. E nel nuovo protocollo potrebbe esserci anche una nuova figura

In attesa dell’ufficializzazione del nuovo protocollo, le squadre di Serie A andranno avanti ad allenarsi in modo individuale. Nei prossimi giorni sarà ratificato il protocollo e si potrà procedere agli allenamenti di gruppo.

“Lo scoglio da superare resta la quarantena. Nelle correzioni inviate, la Lega serie A chiede di non spedire tutta la squadra in quarantena, ma di isolare solo i positivi, lasciando poi il resto del gruppo in ritiro. Questo sia per gli allenamenti e per l’eventuale ripresa del campionato. Tra le proposte c’è anche di istituire una figura indipendente per controllare l’esito dei tamponi. Il ministro dello Sport ha già preso in carico la pratica, il Cts dovrebbe dare risposta tra uno-due giorni. Senza l’ok difficilmente riprenderanno gli allenamenti collettivi e il campionato. Peraltro nel Dpcm sono vietati gli eventi sportivi fino al 14 giugno, ma la Serie A vorrebbe riprendere già il 13: su questo punto non dovrebbero esserci problemi ad anticipare di un giorno, basterà inserire una norma di una riga se la questione dei protocolli andrà a buon fine. Certo è che non tutti i club sono d’accordo”, spiega il Corriere della Sera.