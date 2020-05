GdS – Pronto il nuovo protocollo: riflessioni di Lega e Governo. Ripresa? La posizione di Conte…

La ripresa degli allenamenti collettivi non ha come naturale conseguenza la ripresa del campionato. Lo ha sottolineato più volte il Ministro dello Sport Spadafora. È necessario, infatti, risolvere alcune questioni legate al protocollo, modificato ieri su indicazioni del Comitato Tecnico-scientifico e che la Figc invierà questa mattina al Ministero dello Sport. “Il nuovo protocollo non serve soltanto ad aderire all’input degli scienziati, trasformato in passaggio tassativo dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ma anche a fornire le indicazioni ai club e soprattutto ai loro medici sociali” scrive La Gazzetta dello Sport.

Nell’assemblea della Lega di Serie A di oggi, tra i temi ci sarà proprio quello legato al protocollo. Dall’altra parte c’è Spadafora, impegnato oggi tra Senato e Camera. “L’approvazione del decreto ‘rilancio’ dovrebbe sbloccare anche l’agenda del premier Giuseppe Conte. Che aveva annunciato l’intenzione di affrontare la questione delle ripartenze sportive insieme con il ministro Spadafora. Si era pensato che il vertice potesse svolgersi nello scorso fine settimana, ma poi il corpo a corpo nella maggioranza sul decreto, e lo spostamento dell’approvazione, aveva chiuso ogni spazio“. E la posizione del presidente del Consiglio dei Ministri può essere decisiva sulla ripresa o meno del campionato.