La Stampa – Protocollo ripartenza, club di Serie A pieni di dubbi: l’Inter si lamenta per…

La Serie A prova a ripartire rispettando quanto imposto da Governo e Comitato scientifico nel protocollo. Impresa per nulla semplice, come spiegano i colleghi de La Stampa. I motivi: “Il nuovo documento sulla ripartenza in sicurezza nella fase (per ora) degli allenamenti di squadra da lunedì ha lasciato i club pieni di dubbi. C’è chi, come l’Inter, si lamenta per la questione logistica visto la necessità, per le società, di trovare un albergo intero dove far stare in isolamento chi non trova posto alla Pinetina. E c’è chi, la maggioranza, continua a nutrire dubbi sulla responsabilità da far ricadere sulle spalle dei medici quando altrove, vedi la Germania, non viene indicato niente di specifico”.