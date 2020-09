Protti: “L’Inter se la gioca fino alla fine, Conte ha dimostrato di essere un grande”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Igor Protti è convinto che l’Inter di Antonio Conte possa giocarsi lo scudetto fino alla fine con la Juventus:

SCUDETTO, POSSIBILITA’ INTER – “Secondo me se la giocano alla grande fino alla fine. Considero Conte tra i migliori, al di là che stia più o meno simpatico: io giudico su fatti e numeri, e lui ha dimostrato anche quest’anno di essere un grande allenatore. La sua conferma farà ripartire l’Inter da un livello più alto, non potranno far altro che migliorare”.

EUROPA LEAGUE – “Intanto dico che il calcio senza tifosi non ha senso: speriamo di avere presto gli stadi pieni. Per me quella dell’Inter non è stata un’occasione sprecata: in una partita secca può succedere di vincere o perdere, e penso che non tantissimi credevano nelle loro possibilità di arrivare in finale, così come a inizio anno non pensavano avrebbero concluso a -1 dalla Juve. Per me hanno fatto un’ottima stagione. Rivedere la final eight, con gli stadi pieni, può davvero essere interessante”.

(Fonte: TMW Radio)