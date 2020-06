Igor Protti, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di TMW della ripresa del campionato: “Quale sfida mi intriga di più? Sarà banale dirlo, ma chi vince il campionato. Dopo anni in cui la Juventus ha dominato, quest’anno come non mai sembrava tutto equilibrato, e quindi vorrei vedere se lo strapotere Juve continuerà. Al di là della vittoria o meno, Lazio e Inter stanno cominciando a dare tanto fastidio”.