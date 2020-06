Inter-Samp, prova del nove per Conte. Squadra in palla e il tecnico è uno specialista delle partenze

Il campionato dell’Inter riparte dal recupero con la Sampdoria di domani sera. La squadra di Conte dovrà ritrovare i tre punti per avvicinarsi alla testa della classifica e tenere viva la sua stagione.

“Inter-Samp, domani sera a San Siro, è molto più dell’ultimo dei quattro recuperi della venticinquesima. Per Conte è una specie di prova del nove. L’Inter vista in Coppa Italia è sembrata sufficientemente in palla, anche se imprecisa in attacco: se Lukaku ritroverà la brillantezza e Lautaro si sveglierà dal letargo in cui è sprofondato, complice il richiamo di Messi a Barcellona, può ancora dire la sua. L’allenatore è specializzato nelle partenze lampo: all’inizio di questo bizzarro ha campionato ha vinto le prime sei di fila. Il calendario, più agevole di quello delle prime due, può essere un buon alleato”, spiega il Corriere della Sera.