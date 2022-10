Inter, prove anti Barcellona: Inzaghi ha una strategia, a disposizione un jolly

Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani affronta al Camp Nou il Barcellona. Per l'occasione Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku e Correa, oltre che di Brozovic, il che limita di molto le sue scelte di formazione. Così scrive Tuttosport: "Inzaghi, dopo aver anche valutato l'ipotesi di presentarsi al Camp Nou con Mkhitaryan alle spalle di Lautaro Martinez (con un Gagliardini in più in mezzo al campo), ieri ha provato il classico 3-5-2 con il Toro affiancato da Edin Dzeko. Oggi, nell'ultimo allenamento prima della partenza per la Catalogna, l'allenatore tirerà le somme anche se tra le due opzioni si fa preferire la seconda, non fosse altro perché, in una gara dove il possesso palla l'avranno gli avversari, può essere fondamentale per non mandare in sofferenza i centrali avere attaccanti in grado di tenere alta la squadra provando a prendere pure qualche calcio di punizione per permettere alla squadra di distendersi.