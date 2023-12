Provedel: “Condannati dagli episodi ma ci sarà un motivo se l’Inter è prima”

"E' stata una partita dove abbiamo approcciato bene, eravamo ben presenti in campo. Gli episodi ci hanno condannato, hanno fatto due gol dove li abbiamo aiutati noi. Purtroppo il momento è questo, è così. Sono primi in classifica e ci sarà un motivo. Peccato perché eravamo presenti in campo: la prestazione è stata buona, dopo sul 2-0 è stato tutto più difficile ma non ci dobbiamo abbattere. I mugugni dei tifosi sono giustificati, il pubblico pretende ma bisogna pensare solo a lavorare, essere compatti, trovare energie e entusiasmo. Solo così arriveranno risultati positivi e risaliremo alla classifica"