Inter-Correa e il provino del 2013: “Impressionò tutti ma l’affare saltò per un motivo”

La Gazzetta dello Sport riporta ciò che accadde nel 2013 quando Correa, allora all'Estudiantes, arrivò ad Appiano per un provino

"Nel calcio delle promesse e dei baci sulla maglia, le parole di Jaoquin Correa dopo la doppietta contro il Verona appartengono invece alla verità: «Sognavo l’Inter sin da bambino». Sì, perché il Tucu l’Inter l’aveva già sfiorata diverse stagioni fa, nel gennaio 2013". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a quanto accaduto otto anni fa tra Correa e l'Inter. L'argentino, all'epoca in rosa nell'Estudiantes, era sbarcato a Milano per un provino "al termine del quale l’Inter avrebbe potuto acquistarlo ad una cifra inizialmente abbordabile – intorno ai 300 mila euro – ma con una serie di bonus legati anche alla crescita del ragazzo che avrebbe portato l’operazione oltre il milione di euro", aggiunge la Rosea.

Correa impressionò gli osservatori - "per tutti era un giocatore da "prendere subito" - ma l'affare saltò per motivi prettamente economici: "l’Estudiantes all’ultimo momento cambiò le carte in tavola, pretendendo da subito un indennizzo più alto per il trasferimento del gioiellino in nerazzurro. Il doppio subito, più altri bonus facile che avrebbe reso la spesa fuori dai budget delle giovanili del club. Insomma, l’Inter non era nelle condizioni di poter rilanciare e il Tucu tornò in Argentina", racconta La Gazzetta dello Sport.