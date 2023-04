Pruzzo: “60 milioni dall’Arabia per Mourinho? Mi auguro resti ancora alla Roma”

Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della possibile offerta da 60 milioni proveniente dall'Arabia per Jose Mourinho

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della possibile offerta da 60 milioni proveniente dall'Arabia per Jose Mourinho: “Io mi auguro che Mourinho non sia attirato troppo da questa situazione e stia a Roma ancora un po’. Non penso sia una questione di soldi, perché che altro puoi avere?".