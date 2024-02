Pruzzo: “Atalanta chiamata a una super partita. Se ti scopri con l’Inter…”

"Io credo questo, poi come potrà andare la partita non lo possiamo ipotizzare. Se ti scopri un attimino l’Inter ti fa dei contropiedi che ti possono mettere a terra. Per un’ora il Lecce è stato in partita: alla fine 0-4. L’Atalanta è chiamata a una super partita, per provare a dare una sorpresa: se dovesse vincere, e nel calcio tutto è possibile, la corsa per il quarto posto sarebbe difficile per le altre".