Pruzzo avverte l’Inter: “In 12 partite la Roma deve far più punti possibili”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma, prossimo avversario dell'Inter: "Il poco turnover di Mourinho non mi stupisce, le parite ancora non sono state tante. La Roma può e deve far meglio del sesto posto dell'anno scorso, ha un giocatore che fa la differenza, ma quest'anno c'è il Mondiale di mezzo e non sai come potrebbero cambiare le carte in tavola. Ora in 12 partite la Roma deve far più punti possibili".