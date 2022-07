Pruzzo: “Dybala alla Roma? Sarebbe un colpo di livello come Lukaku all’Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Dybala cambia anche l'immagine della proprietà che in due anni ti porta una Coppa e ti porta un fuoriclasse"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del possibile approdo alla Roma di Paulo Dybala: "Dybala ti dà il salto di qualità, e potrebbe giocare anche con Zaniolo. Sarebbe il colpo di mercato allo stesso livello di Lukaku all'Inter. La priorità sarebbe un grande centrocampista, ma con Dybala cambia anche l'immagine della proprietà che in due anni ti porta una Coppa e ti porta un fuoriclasse come l'argentino".