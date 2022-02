Pruzzo: “Dzeko? Non può girare le cose, voleva andare via già da tre anni”

Le parole dell'ex bomber giallorosso: "Voglio vedere se ci sarà la reazione dei giocatori allo sfogo di Mourinho"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha parlato così del momento della squadra giallorossa di Josè Mourinho: "Voglio vedere se ci sarà la reazione dei giocatori allo sfogo di Mourinho. Ogni tanto queste cose sono fatte proprio per questo. Le ho vissute più di una volta queste situazioni. Dzeko? Ogni volta non può girarsi le cose come vuole, erano tre anni che voleva andar via da Roma", le sue dichiarazioni.