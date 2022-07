Pruzzo: “Dybala, sorpresa sempre dietro l’angolo. Mi sono reso conto che lui…”

“Sabato abbiamo provato a capirne un po’ di più sul futuro di Dybala. Siamo rimasti con l’idea che questo ragazzo abbia già un accordo con qualcuno e al momento giusto lo tirerà fuori. In realtà osservando in giro attualmente ci si rende conto che forse le cose non stanno così. Poi la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Credo che nel giro di poco si definirà il futuro di questo grande campione che ha bisogno di ritrovare le sensazioni che si vivono in campo e all’interno di uno spogliatoio. A questo punto non escludo qualsiasi ipotesi in Italia e all’estero”.