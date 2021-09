Pruzzo: “Inter, difficoltà in Champions, ma pare una casualità. Dzeko…”

Le parole dell'ex centravanti: "L'anno scorso l'Inter ha fatto figure di basso livello e quest'anno iniziato quasi sulla stessa falsariga"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha commentato così l'errore di Edin Dzeko nella gara di ieri tra Shakhtar e Inter: "Ha segnato sempre in campionato. Pare semmai esserci qualche difficoltà per l'Inter in Champions. Ci può stare l'errore anche se uno del suo livello non dovrebbe commetterlo".